Легенда московского «Спартака» Никита Симонян попал в базу украинского сайта «Миротворец».

Симоняну 98-лет, он является лучшим бомбардиром в истории «Спартака», также Симонян был главным тренером красно-белых и сборной СССР.

Симоняна обвинили в покушении на суверенитет и целостность Украины.

В качестве футболиста «Спартака» Симонян четыре раза выигрывал чемпионат СССР, а также дважды выигрывал этот турнир как тренер красно-белых. В 1956 году форвард стал чемпионом Олимпийский игр, которые проходили в Мельбурне.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

