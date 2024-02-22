Назван лучший футболист «Спартака» за всю историю клуба

Бывший пресс-атташе московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Трахтенберг рассказал в интервью «РБ Спорт» о лучшем матче красно-белых, который когда-либо видел.

«Это игра с «Реалом» в Мадриде. Тогда мы победили со счетом 3:1. Когда никто из испанцев, несмотря на счет, не покинул своих мест. Более того, за минут пять до конца все встали и начали аплодировать «Спартаку», — рассказал Трахтенберг.

Также он ответил, кого считает лучшим футболистом «Спартака» за всю историю. «Очень сложный вопрос, таких игроков было достаточно много. Если брать в расчет всю историю, то это Никита Симонян», — добавил журналист.

В марте 1991 года «Спартак» на выезде обыграл мадридский «Реал» (3:1) в ответном матче 1/4 финала Кубка чемпионов.

В качестве футболиста «Спартака» Симонян четыре раза выигрывал чемпионат СССР, а также дважды выигрывал этот турнир как тренер красно-белых. В 1956 году форвард стал чемпионом Олимпийский игр, которые проходили в Мельбурне.

76-летний Трахтенберг работал пресс-атташе красно-белых с 1994 по 1996 и с 2009 по 2012 год. Он был директором департамента по связям с общественностью с 2016 по 2019 год, после чего покинул московский клуб.

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