Фанаты европейского клуба сделали баннер с изображением Юрана

Фанаты австрийского «Штурма» перед матчем Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс» сделали баннер с изображением бывшего игрока команды Сергея Юрана, передает «Чемпионат».

Юран выступал за «Штурм» с 2000 по 2001 год.

3 октября «Штурм» обыграл «Рейнджерс» со счетом 2:1. «Штурм» стал последним клубом в игровой карьере Юрана. Сейчас он тренирует турецкий «Серикспор».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Юран заявил об упадке профессионального спорта в Московской области.