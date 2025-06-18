На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-тренер «Химок» заявил об упадке профессионального спорта в Московской области

Тренер Юран: в области есть базы и стадионы, а профессиональных клубов нет
close
Официальный сайт ФК «Химки»

В Московской области наблюдается упадок профессионального спорта, и подтверждением этому стало приостановление деятельности футбольного клуба «Химки». Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший главный тренер команды Сергей Юран.

«Печально, что клуб прекратил существование. Сложно комментировать — надо быть внутри клуба, понимать, что произошло. Московская область — серьезный регион. Баскетбол закончился — нет чемпиона, который выигрывал Евролигу. Футбольные «Химки» постоянно были крепким участником РПЛ, это клуб с определенной историей. Есть в Московской области «Сатурн» — но это Вторая лига.

Большой регион, школ много — футбольных, баскетбольных. А куда парням стремиться? Они хотели, к примеру, играть в «Химках». Все пацаны, и у меня так было, начинают заниматься и стремятся в команду, которая есть у них в городе. Грустно, что есть базы, стадионы, много полей, а профессиональных клубов больше нет», — констатировал Юран.

24 мая стало известно, что «Химки», новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая РФС отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место. «Черноморец» в Первой лиге занял третье место, а «СКА-Хабаровск» — шестое.

Изначально СМИ сообщали, что подмосковный клуб обанкротился и прекратит свое существование. Было указано, что всех футболистов и работников клуба попросили написать заявления об увольнении по собственному желанию. Футболисты окажутся в статусе свободных агентов и не получат выплаты по долгам, поскольку руководство отказывается выплачивать задолженности после отказа клубу в лицензировании. Позднее в самом клубе эту информацию опровергли.

Ранее «Арена Химки» подала в суд на «Химки».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами