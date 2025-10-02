В НХЛ по максимуму наказали обидчика российского суперталанта

Обидчик 19-летнего российского нападающего «Монреаля» Ивана Демидова форвард «Оттавы» Ник Казинс получил максимально возможный штраф за неспортивное поведение. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В предсезонном матче, прошедшем 30 сентября, канадец по ходу третьего периода пробил по руке российского форварда наотмашь клюшкой, из-за чего Демидов получил ушиб и досрочно прекратил матч. Казинса оштрафовали на максимально возможную сумму за подобное нарушение, прописанную в коллективном сооглашении — $2148,44.

Хоккеист был выбран под пятым номером клубом «Монреаль Канадиенс» в первом раунде драфта НХЛ-2024, который состоялся в Лас-Вегасе. Трое других россиян, выбранных в первом раунде — Антон Силаев был выбран под общим 10-м номером «Нью-Джерси Дэвилз», Егор Сурин — под 22-м номером «Нэшвилл Предаторз», и Матвей Гридин — под 28-м номером «Калгари Флэймз».

