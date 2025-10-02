Российская паралимпийская легкоатлетка завоевала бронзу чемпионата мира

Российская легкоатлетка Евгения Галактионова стала бронзовым призером чемпионата мира по паралимпийской легкой атлетике, который проходит в индийской столице. Об этом сообщает пресс-служба международной федерации паралимпийского спорта.

В соревнованиях по толканию ядра в своей спортивной классификации спортсменка показала результат 7,58 метра. Победу в дисциплине с мировым рекордом одержала бразильская атлетка Ванна Брито Оливейра, показавшая результат 8,49 метра. Второе место заняла представительница Украины Анастасия Москаленко с показателем 8,07 метра. Чемпионат мира в индийской столице собрал более 1200 спортсменов из 107 стран, разыгравших медали в 171 дисциплине.

Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе после решения исполкома Международного паралимпийского комитета, принятого в ноябре 2023 года. Следующий чемпионат мира пройдет через два года в японском Кобе, где будут разыграны лицензии на Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

