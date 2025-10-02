На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Восемь клубов НХЛ отказались подписывать игрока «Вашингтона»

Стало известно, сколько отказов получил нападающий Кузнецов до «Металлурга»
Karl B DeBlaker/AP

Восемь команд Национальной хоккейной лиги отказались от подписания контракта с российским нападающим Евгением Кузнецовым в межсезонье. Последними из переговоров вышли «Торонто» и «Флорида», передает издание «Советский спорт».

Агенты хоккеиста на протяжении нескольких месяцев проводили активные переговоры с рядом команд НХЛ. Интерес со стороны «Флориды» был связан с поиском замены травмированному Александру Баркову, однако руководство клуба в итоге предпочло другие варианты усиления состава. Представители «Торонто» также изучали возможность подписания контракта, но в конечном счете не решились это сделать.

Прежде пресс-служба магнитогорского «Металлурга» официально объявила о переходе хоккеиста. Соглашение с клубом рассчитано до окончания сезона 2025/2026 годов. В прошлом сезоне нападающий выступал за петербургский СКА, где принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 40 результативных очков.

Ранее хоккеиста Кузнецова обвинили в торопливости.

Хоккей. НХЛ
