Хоккеиста Кузнецова обвинили в торопливости

Российский нападающий Евгений Кузнецов поспешил подписать контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» из Магнитогорска. Такое мнение в интервью «РБ Спорт» заявил его агент Шуми Бабаев.

По его словам, форвард смог бы подписать трудовой договор в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), если бы немного подождал.

«Я уверен, что Кузнецов не сказал своего последнего слова в НХЛ и переговоры с клубами лиги подтверждали это. Интерес был и надо просто было подождать чуть-чуть. Но Евгений принял другое решение, это его право», — заявил Бабаев.

В прошедшем сезоне 33-летний Кузнецов выступал в Континентальной хоккейной лиге за петербургский СКА. Из-за травм хоккеист сыграл всего 39 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков.

До перехода в СКА Кузнецов десять лет играл в НХЛ. Он выступал за «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролину Харрикейнс». Вместе с «Вашингтоном» в 2018-м форвард стал обладателем Кубка Стэнли.

Летом 2025 года Кузнецов принял участие в матче пивной лиги, которая состоялась в Вашингтоне. Россиянин вышел на лед он вышел в джерси родного клуба — челябинского «Трактора». Кузнецов отметился двумя голами и одной результативной передачей.

