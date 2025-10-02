На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава «Динамо» покинул свой пост

Председатель «Динамо» Гафин ушел из клуба накануне матча с «Локомотивом»
Владимир Астапкович/РИА Новости

Московский футбольный клуб «Динамо» официально объявил об отставке председателя совета директоров Дмитрия Гафина. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

47‑летний Гафин работал в «Динамо» с 2019 года, был членом совета директоров и советником председателя совета. Он занял пост председателя совета в январе 2024‑го, сменив Юрия Соловьева. Всего в клубе он работал с 2019 года, пройдя путь от члена совета директоров до советника председателя и, наконец, возглавив руководящий орган. В официальном заявлении клуб поблагодарил его за многолетнюю работу и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

«Благодарим Дмитрия Александровича за работу, проделанную в «Динамо» с 2019 года, и желаем дальнейших успехов», — говорится в сообщении.

Новость об отставке появилась накануне принципиального столичного дерби с «Локомотивом», которое пройдет в субботу. В текущем сезоне РПЛ под руководством Валерия Карпина динамовцы после 10 туров занимают седьмую позицию в турнирной таблице, набрав 15 очков.

Ранее Боранбаев ответил на слухи об участии Дзюбы от клуба в Лиге чемпионов

Футбол. Чемпионат России
