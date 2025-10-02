На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тренер 15 лет снимал детей в раздевалках футбольных клубов в Нидерландах

Футбольному тренеру предъявлены обвинения в тайной съемке мальчиков-футболистов
close
РПЛ

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения 39-летнему жителю Флиссингена в тайной съемке несовершеннолетних в раздевалках футбольных клубов. Об этом сообщает издание «NL Times».

Инциденты происходили с 2010 по апрель 2025 года в клубах провинции Зеландия. Подозреваемый, работавший тренером и скаутом, систематически снимал на видео мальчиков 10-14 лет во время переодевания и принятия душа после тренировок. Следствие установило, что все материалы хранились в личном архиве обвиняемого и не распространялись в интернете.

Параллельно мужчине инкриминируют сексуальное насилие над несовершеннолетним учеником. Преступления совершались на протяжении нескольких лет — сначала в начальной школе, где подозреваемый работал учителем, а затем продолжились в средней школе и в его собственном доме. По данным полиции, это единственная жертва сексуального насилия по данному делу.

Обвиняемый также занимался официальной съемкой мероприятий Голландской футбольной ассоциации для детей до 12 лет, что позволяло ему легально присутствовать на тренировках и соревнованиях. В среду суд Мидделбурга санкционировал содержание подозреваемого под стражей. Следующее предварительное слушание назначено на 3 декабря, а основное судебное разбирательство начнется весной следующего года.

По делу о драке Смолова в «Кофемании» подано ходатайство

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами