В истории Германии сменился самый титулованный футболист

Мюллер стал самым титулованным футболистом Германии, выиграв 35-й трофей
Reuters

Полузащитник «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер стал самым титулованным футболистом Германии, сообщает пресс-служба Бундеслиги.

Минувшей ночью «Ванкувер Уайткэпс», куда он перешел летом, победили «Ванкувер» (4:2) в финале первенства Канады по футболу. Для Мюллера этот трофей стал 35-м в карьере, он опередил по их количеству Томаса Крооса, который выиграл 34 титула.

Мюллер — рекордсмен «Баварии» по количеству сыгранных матчей и третий бомбардир в истории клуба. Он является 13-кратным победителем Бундеслиги, шестикратным обладателем Кубка Германии, а также двукратным победителем Лиги чемпионов УЕФА (2012/13, 2019/20) в составе «Баварии». В сезоне 2012/2013 стал самым ценным игроком чемпионата Германии.

Немецкий футболист выступает за мюнхенский клуб с 2007 года, в 2025 году он объявил, что покинет «Баварию». В прошедшем сезоне Мюллер провел за «Баварию» 44 матча во всех турнирах, где оформил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что по делу о драке Федора Смолова в «Кофемании» подано ходатайство.

Футбол. Чемпионат Германии
