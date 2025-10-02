Форвард «Вашингтона» Овечкин попал в заявку на матч с «Бостоном»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошел в заявку команды на предсезонный матч против «Бостона». Об этом сообщила пресс-служба «столичных» в Х.

Встреча состоится в ночь на 3 октября и начнется в 02:00 по московскому времени. Эта игра станет для 40-летнего форварда первой после восстановления от травмы нижней части тела, полученной на одной из тренировок в середине сентября.

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 40‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

