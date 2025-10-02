На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Даже мертвые встают»: легенда «Спартака» высказался о дерби с ЦСКА

Экс-футболист Быстров: в матче ЦСКА и «Спартака» может произойти что угодно
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Владимир Быстров, во время карьеры выступавший в том числе за московский «Спартак», в комментарии для Legalbet высказался о предстоящем матче красно-белых в Российской премьер-лиге с ЦСКА — «Дерби всея Руси».

«В дерби никогда нет фаворита. В таких матчах даже мертвые встают и играют. Выйдут сильнейшие составы, и может произойти все что угодно. Поэтому у ЦСКА и «Спартака» одинаковые шансы победить. У армейцев может решить Кисляк. У «Спартака» Угальде забивает, Жедсон в хорошей форме», — считает Быстров.

Что касается отсутствия на скамейке запасных «Спартака» главного тренера Деяна Станковича, по-прежнему отбывающего дисквалификацию, то Быстров отметил, что без сербского специалиста «Спартак» побеждает, но не уверен, что это взаимосвязанные вещи.

ЦСКА возглавляет таблицу РПЛ после десяти туров с 21 очком, «Спартак» занимает пятое место, набрав 18 баллов.

Ранее молодому вратарю подарили автомобиль после разгромного поражения от «Реала».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами