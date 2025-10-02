«Даже мертвые встают»: легенда «Спартака» высказался о дерби с ЦСКА

Экс-футболист Быстров: в матче ЦСКА и «Спартака» может произойти что угодно

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Владимир Быстров, во время карьеры выступавший в том числе за московский «Спартак», в комментарии для Legalbet высказался о предстоящем матче красно-белых в Российской премьер-лиге с ЦСКА — «Дерби всея Руси».

«В дерби никогда нет фаворита. В таких матчах даже мертвые встают и играют. Выйдут сильнейшие составы, и может произойти все что угодно. Поэтому у ЦСКА и «Спартака» одинаковые шансы победить. У армейцев может решить Кисляк. У «Спартака» Угальде забивает, Жедсон в хорошей форме», — считает Быстров.

Что касается отсутствия на скамейке запасных «Спартака» главного тренера Деяна Станковича, по-прежнему отбывающего дисквалификацию, то Быстров отметил, что без сербского специалиста «Спартак» побеждает, но не уверен, что это взаимосвязанные вещи.

ЦСКА возглавляет таблицу РПЛ после десяти туров с 21 очком, «Спартак» занимает пятое место, набрав 18 баллов.

Ранее молодому вратарю подарили автомобиль после разгромного поражения от «Реала».