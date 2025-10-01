Участница Олимпийских игр 2022 года фигуристка Камила Валиева планирует возобновить спортивную карьеру, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, спортсменка намерена вернуться к соревновательной деятельност после завершения в декабре 2025 года четырехлетней дисквалификации. По информации источника, возобновить тренировки Валиевой будет разрешено с 25 октября 2025 года.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Адвокаты Валиевой подали апелляцию в Верховный суд Швейцарии, обвинив в мошенничестве Всемирное антидопинговое агентство (WADA), требовавшее отстранить фигуристку на максимально возможный срок. Указывается, что WADA в ходе слушаний не обнародовало показания профессора Марсьяля Соги, который по просьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проводил эксперимент с целью установления возможной вины Валиевой и пришел к выводу, что она не была виновна в нарушении антидопингового законодательства.

