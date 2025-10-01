Экс-тренер ЦСКА прокомментировал слухи о назначении в «Акрон»

47-летний белорусский специалист Виктор Гончаренко в программе «Коммент.Шоу» заявил, что на данный момент не имеет договоренности о работе в тольяттинском «Акроне».

По его словам, несмотря на неудачную серию матчей, текущую работу тренерского штаба под руководством Заура Тедеева нельзя назвать плохой.

«Это только слухи. И всё-таки вот с восьми матчей последних семь «Акрон» проиграл, но у меня, по крайней мере, не поворачивается язык как-то их критиковать, Тедеева критиковать», — заявил Гончаренко.

После 10 туров в турнирной таблице чемпионата России «Акрон» занимает 13-е место с активом в семь баллов.

В Российской премьер-лиге Гончаренко работал главным тренером в краснодарской «Кубани», «Урале», «Уфе», московском ЦСКА и «Краснодаре». В октябре 2024 года после неудачного старта сезона Гончаренко принял «Пари Нижний Новгород». Благодаря набранным 27 очкам нижегородцы смогли избежать прямого вылета и отобрались в переходные матчи.

