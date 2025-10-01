На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-тренер ЦСКА прокомментировал слухи о назначении в «Акрон»

Тренер Гончаренко назвал слухами интерес «Акрона»
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

47-летний белорусский специалист Виктор Гончаренко в программе «Коммент.Шоу» заявил, что на данный момент не имеет договоренности о работе в тольяттинском «Акроне».

По его словам, несмотря на неудачную серию матчей, текущую работу тренерского штаба под руководством Заура Тедеева нельзя назвать плохой.

«Это только слухи. И всё-таки вот с восьми матчей последних семь «Акрон» проиграл, но у меня, по крайней мере, не поворачивается язык как-то их критиковать, Тедеева критиковать», — заявил Гончаренко.

После 10 туров в турнирной таблице чемпионата России «Акрон» занимает 13-е место с активом в семь баллов.

В Российской премьер-лиге Гончаренко работал главным тренером в краснодарской «Кубани», «Урале», «Уфе», московском ЦСКА и «Краснодаре». В октябре 2024 года после неудачного старта сезона Гончаренко принял «Пари Нижний Новгород». Благодаря набранным 27 очкам нижегородцы смогли избежать прямого вылета и отобрались в переходные матчи.

Ранее Аркадий Дворкович рассказал, что опоздал на матч «Кайрат» — «Реал».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами