Легенда ЦСКА заявил, что «Спартак» мог бы лидировать в РПЛ

Бывший футболист Валерий Масалитин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что московский »Спартак» является фаворитом матча Кубка России против «Пари НН», а также отметил, что красно-белые могли бы идти на первом месте в Российской премьер-лиги (РПЛ)

«Я думаю, у «Спартака» будет ротация, будут играть те, кто мало выходит на поле, но и на скамейке у «Спартака» хорошие футболисты. «Спартак» будет явным фаворитом, там собраны квалифицированные игроки. Но также и у нижегородцев не выйдет основной состав, им нужно решать задачи в чемпионате.

Я думаю, если бы Станкович определился бы раньше с основным составом, то «Спартак» сейчас мог бы быть лидером чемпионата. Возможно, его дисквалификация пойдет на пользу. Сейчас команда успокоилась, все на своих местах, осталось только показывать результат», — сказал Масалитин.

«Спартак» сыграет в Кубке Росси с «Пари НН» 30 сентября. Команды выйдут на поле в 18.00 по московскому времени.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее «Краснодар» обыграл московское «Динамо» в серии пенальти в матче Кубка России.