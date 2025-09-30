На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Легенда ЦСКА заявил, что «Спартак» мог бы лидировать в РПЛ

Экс-футболист Масалитин: Спартак» сейчас мог бы быть лидером чемпионата
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист Валерий Масалитин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что московский »Спартак» является фаворитом матча Кубка России против «Пари НН», а также отметил, что красно-белые могли бы идти на первом месте в Российской премьер-лиги (РПЛ)

«Я думаю, у «Спартака» будет ротация, будут играть те, кто мало выходит на поле, но и на скамейке у «Спартака» хорошие футболисты. «Спартак» будет явным фаворитом, там собраны квалифицированные игроки. Но также и у нижегородцев не выйдет основной состав, им нужно решать задачи в чемпионате.

Я думаю, если бы Станкович определился бы раньше с основным составом, то «Спартак» сейчас мог бы быть лидером чемпионата. Возможно, его дисквалификация пойдет на пользу. Сейчас команда успокоилась, все на своих местах, осталось только показывать результат», — сказал Масалитин.

«Спартак» сыграет в Кубке Росси с «Пари НН» 30 сентября. Команды выйдут на поле в 18.00 по московскому времени.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее «Краснодар» обыграл московское «Динамо» в серии пенальти в матче Кубка России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами