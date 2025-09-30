Бывший тренер ЦСКА объяснил лидерство команды в чемпионате

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что игроки клуба наслаждаются игрой на поле, передает «Советский спорт».

«У Челестини есть доверие к молодым игрокам, у команды появилась скорость. Игроки не боятся, они не зажаты, наслаждаются на поле. На команду очень приятно смотреть», — сказал Чанов.

Игра ЦСКА — «Балтика» состоялась 28 сентября и завершилась со счетом 1:0.

После этой победы в активе команды под руководством Фабио Челестини — 21 очко, что позволяет ей единолично располагаться на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Калининградский клуб с активом в 17 баллов сохранил за собой шестую строчку в таблице РПЛ.

В следующем туре ЦСКА примет на своем поле столичный «Спартак». Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Балтика» в этот же день на своем поле сыграет с махачкалинским «Динамо». Игра начнется в 19:00 мск.

Ранее тренер ЦСКА признался, что учит русский язык.