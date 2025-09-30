Давка возле стадиона перед матчем «Кайрат» — «Реал» попала на видео

Незадолго до начала матча «Кайрат» — «Реал» перед стадионом началась давка

Перед матчем Лиги чемпионов между казахстанским «Кайратом» и мадридским «Реалом» возле Центрального стадиона Алма-Аты началась давка, передает Mash на спорте.

Стюарды просят болельщиков пользоваться другими входами на стадион. Полиция пока не вмешивается в происходящее.

Встреча начнется в 19:45 по московскому времени.

В первом туре общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» на выезде уступил лиссабонскому «Спортингу» (1:4), а «Реал» дома обыграл французский «Марсель» (2:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

