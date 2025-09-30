Петросян и Загитова выступят на вечере памяти комментатора Гришина

Первый канал опубликовал список фигуристоов, которые выступят на вечере памяти комментатора Александра Гришина.

В список участников попали олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова, олиимпийский чемпион Алексей Ягудин, участница Олимпиады-2026 от России Аделия Петросян, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова и другие. Мероприятние пройдет 5 октября на льду «Навка Арены».

Гришина не стало 5 августа, он попал под электричку.

Гришин получил известность благодаря своей работе на соревнованиях по фигурному катанию. Он работал на Первом канале и освещал главные турниры в фигурном катании. Он работал практически на всех значимых соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Комментатор родился 26 июня 1978 года. Он окончил Московский государственный технологический университет «МАМИ» по специальности «Технология и автоматизация машиностроения». С 2002 по 2004 год Гришин работал на телеканале «7ТВ», а с 2004 по 2015 год был комментатором на телеканале «Спорт» («Россия-2»), с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ».

