Фигуристка Горбачева заявила, что была шокирована статусом запасной

Российская фигуристка Алина Горбачева в интервью «Матч ТВ» заявила, что была удивлена получению статуса запасной спортсменки на отборочный турнир Олимпийских игр 2026 года.

По ее словам, этот статус несет в себе большую ответственность.

«Я немножко была шокирована и обрадовалась, сразу почувствовала ответственность. Была ли обида? Нет, Аделия выигрывала все соревнования в прошедших сезонах, поэтому я просто была рада. Статус запасной тоже придает не малую ответственность», — заявила Горбачева.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 прошел в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступали только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые вышли на Игры с первого места. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числились запасными.

Ранее фигуристка Аделия Петросян призналась, что в отчаянии хотела пропустить отбор на Игры.