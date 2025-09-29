На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-тренер «Спартака» назвал главный фактор победы над «Пари НН»

Тренер Гладилин назвал игру в обороне ключевой в победе «Спартака» над «Пари НН»
Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин после матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН» (3:0) заявил, что красно-белые полностью заслужили победу в прошедшей игре. Его слова приводит Vprognoze.

«Спартак» вышел с максимальной самоотдачей, проявили лучшие качества в атаке, а в обороне сыграли надежно, как не странно, сыграли на ноль. Для «Спартака» это сейчас одно из главных качеств», — заявил Гладилин.

«Газета.Ru» провела текстовую трансляцию события.

После этой победы в активе команды под руководством Деяна Станковича стало 18 очков, что позволяет располагаться на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородский клуб с активом в шесть баллов сохранил за собой предпоследнюю строчку в таблице РПЛ.

В следующем туре «Спартак» сыграет в дерби против ЦСКА. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Пари НН» в этот же день на чужом поле сыграет с «Сочи». Игра начнется в 14:15 мск.

Ранее бывший гендиректор «Спартака» назвал лучшего игрока клуба в XXI веке.

Футбол. Чемпионат России
