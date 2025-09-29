Бывший гендиректор «Спартака» назвал лучшего игрока клуба в XXI веке

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Александр Шикунов в интервью «Советскому спорту» заявил, что считает сербского защитника Неманью Видича сильнейшим футболистом клуба в XXI веке.

«В нулевых у нас Видич играл. Кто может быть лучше? Видич – это вообще топ-топ-топ. Человек в «Манчестере» играл, в том самом «Манчестере», в правильном, не который сейчас», — заявил Шикунов.

Видич выступал за «Спартак» с 2004 по 2006 год. Он защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год. Затем он перешел в миланский «Интер», где завершил карьеру. Вместе с «Манчестер Юнайтед» он стал пятикратным чемпионом Англии. В 2008 году сербу покорилась Лига чемпионов. В финале, который прошел в Москве, «Манчестер Юнайтед» обыграл в серии пенальти лондонский «Челси».

28 сентября «Спартак» обыграл «Пари НН» в матче 10-го тура РПЛ. После этой победы в активе команды под руководством Деяна Станковича стало 18 очков, что позволяет располагаться на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородский клуб с активом в шесть баллов сохранил за собой предпоследнюю строчку в таблице РПЛ.

Ранее лидер «Спартака» признался, что не учит русский язык.