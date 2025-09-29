В «Пари НН» отругали футболистов за отсутствие голов

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский после матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что его игроки перестали забивать. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Когда ребята ментально просаживаются, может где-то не доставать агрессии, Мы должны набирать очки с теми командами, которые находятся с нами в подвале, с прямыми конкурентами. В финальной трети поля нам не хватает мастерства, не хватает голов. Кто-то скажет, что я критикую своих игроков, но я говорю то, что есть. Я доволен тем, как стараются наши футболисты», — заявил Шпилевский.

«Газета.Ru» провела текстовую трансляцию события.

После этой победы в активе команды под руководством Деяна Станковича стало 18 очков, что позволяет располагаться на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородский клуб с активом в шесть баллов сохранил за собой предпоследнюю строчку в таблице РПЛ.

В следующем туре «Спартак» сыграет в дерби против ЦСКА. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Пари НН» в этот же день на чужом поле сыграет с «Сочи». Игра начнется в 14:15 мск.

