Медведев вышел в полуфинал турнира АТР-500 в Пекине

Медведев обыграл Зверева и вышел в полуфинал турнира АТР-500 в Пекине

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай).

В четвертьфинальном матче 18-я ракетка мира оказался сильнее представителя Германии Александра Зверева. Игра продлилась 1 час 22 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:3.

За выход в финал россиянин поспорит с 19-летним Ленером Тьеном из США. Игра пройдет 30 сентября и начнется в 07:00 по московскому времени. В другом полуфинале сыграют итальянец Янник Синнер и австралиец Алекс де Минор.

Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. На четвертом турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США — в 2025 году он вылетел в первом круге, уступив французу Бенжамену Бонзи, после чего объявил о расставании со своим бессменным на протяжении последних восьми лет тренером Жилем Серварой.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

Ранее теннисистка Виталия Дьяченко раскритиковала бывшую соотечественницу Дарью Касаткину за критику власти.