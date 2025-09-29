На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Футболист «Спартака» рассказал, мешает ли команде отсутствие Станковича на скамейке

Игрок «Спартака» Зобнин: даже когда Станковича нет на скамейке, мы ощущаем его присутствие
Александр Вильф/РИА Новости

Футболист московского «Спартака» Роман Зобнин заявил, что игроки ощущают присутствие тренера клуба Деяна Станковича, несмотря на месячную дисквалификацию специалиста, передает «Евро-Футбол.Ру».

«В тренерском штабе у нас единомышленники. Станкович всегда с нами. Он тренирует и готовит команду. Мы всегда ощущаем его присутствие», — сказал Зобнин.

«Спартак» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 3:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Манфред Угальде и Жедсон Фернандеш, оформивший дубль.

После этой победы в активе команды под руководством Деяна Станковича стало 18 очков, что позволяет располагаться на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородский клуб с активом в шесть баллов сохранил за собой предпоследнюю строчку в таблице РПЛ.

Ранее легенда «Спартака» ответил на вопрос, вышла ли команда из кризиса.

