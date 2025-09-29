Футболист «Спартака» рассказал, мешает ли команде отсутствие Станковича на скамейке

Игрок «Спартака» Зобнин: даже когда Станковича нет на скамейке, мы ощущаем его присутствие

Футболист московского «Спартака» Роман Зобнин заявил, что игроки ощущают присутствие тренера клуба Деяна Станковича, несмотря на месячную дисквалификацию специалиста, передает «Евро-Футбол.Ру».

«В тренерском штабе у нас единомышленники. Станкович всегда с нами. Он тренирует и готовит команду. Мы всегда ощущаем его присутствие», — сказал Зобнин.

«Спартак» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 3:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Манфред Угальде и Жедсон Фернандеш, оформивший дубль.

После этой победы в активе команды под руководством Деяна Станковича стало 18 очков, что позволяет располагаться на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородский клуб с активом в шесть баллов сохранил за собой предпоследнюю строчку в таблице РПЛ.

Ранее легенда «Спартака» ответил на вопрос, вышла ли команда из кризиса.