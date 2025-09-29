Израильские клубы могут быть исключены из международного соревнования

Генеральный директор баскетбольной Евролиги Паулюс Мотеюнас не стал исключать вариант с отстранением от турнира клубов из Израиля, передает

BasketNews.

«Наша тактика и подход к подобным проблемам всегда заключались в том, чтобы следовать примеру других спортивных лиг и организаций. Мы будем продолжать наблюдать, следить за ситуацией и реагировать соответствующим образом», — сказал Матеюнас.

Евролига стартует 30 сентября. В турнире участвуют израильские «Хапоэль» и «Маккаби».

25 сентября появилась информация, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готовится провести голосование по вопросу о приостановке членства своей федерации Израиля. Ожидается, что большая часть членов исполнительного комитета УЕФА, состоящего из 20 человек, выступит за отстранение всех израильских команд от международных турниров.

При этом 24 сентября стало известно, что УЕФА убрал вопрос об отстранении команд из Израиля с заседания Исполкома, которое состоялось 23 числа.

Ранее почти 50 спортсменов призвали отстранить Израиль.