Боец Лобов: Хабиб сбежал, не захотел драться со мной один на один

Ирландский боец Лобов заявил, что Хабиб не захотел драться с ним один на один
Reuters

Ирландский боец российского происхождения Артем Лобов заявил, что в 2018 году россиянин Хабиб Нурмагомедов сбежал, не захотев драться с ним один на один. Его слова передает пресс-служба PFL.

«Та потасовка в 2018 году была в моей голове все эти годы. Хабиб не захотел драться со мной один на один. Он сбежал и вернулся с десятью парнями», — сказал Лобов.

6 апреля 2018 года перед турниром UFC 223 произошла потасовка, когда Конор Макгрегор напал на автобус с бойцами, в котором находился Хабиб Нурмагомедов. Макгрегор бросил в автобус тележку, разбив стекло и травмировав Майкла Кьезу и Рэя Борга, которые в итоге были сняты с турнира.

Последний бой Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Ранее Илон Маск захотел финансово помочь Макгрегору в президентской гонке в Ирландии.

