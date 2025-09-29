Бывший тренер «Спартака» заявил, что ему неприятно было общаться с экс-капитаном клуба

Бывший тренер «Спартака» Рианчо: общение с Глушаковым было не из приятных

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что ему было неприятно общаться с экс-капитаном команды Денисом Глушаковым, передает Sport24.

«Мне особо нечего сказать о Денисе как профессионале или человеке. Скажу только, что общение с ним было не из приятных. Не знаю, может ли он быть доволен своей карьерой. В историю российского футбола он не вошел», — сказал Рианчо.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

Футболист — участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. Он играл за сборную России с 2011 по 2018 год.

Ранее Глушаков анонсировал прощальный матч.