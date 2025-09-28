Стало известно, кто выступает против возвращения российских лыжников

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в интервью РИА Новости заявил, что скандинавские страны помешали официальному возвращению российских спортсменов на международные соревнования.



По его словам, если бы не их противодействие, то Россия в полном объеме вернулась в мировую лыжную семью.

«Скандинавы не хотят видеть российских спортсменов в категорической форме. Но есть и страны, которые хотели бы видеть наших спортсменов, чтобы повысить интерес к лыжному спорту. Каждый защищает свои интересы», — заявил Бородавко.

Российские спортсмены по-прежнему отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее сообщалось, что легенда российских лыж попался на допинге.