Легенда российских лыж попался на допинге

Чемпион России по лыжным гонкам Парфенов сдал положительный тест на мельдоний
Павел Бедняков/РИА Новости

Трехкратный чемпион России по лыжным гонкам Андрей Парфенов сдал положительный допинг-тест, сообщает Telegram-канал «Лыжные гонки 47».

Вскрытая при проверке допинг-проба показала в анализах спортсмена следы мельдония.

«Чтобы понять все обстоятельства произошедшего и недопустить подобных случаев в будущем, мы проведем тщательное внутреннее расследование. Тем не менее, факт зафиксирован. Спортсмен несет полную ответственность за нарушение антидопинговых правил, даже если это было сделано непреднамеренно», — говорится в тексте сообщения.

37-летний Парфенов является трехкратным чемпионом России по лыжным гонкам в спринте, в 2009 году выступал от России в данной дисциплине и занял четвертое место.

Российские спортсмены по-прежнему отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее вице-чемпионку России дисквалифицировали за допинг.

Зимние виды спорта
