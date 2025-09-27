На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вице-чемпионку России дисквалифицировали за допинг

Вице-чемпионку России по горнолыжному спорту Попову отстранили за допинг
КГАУ «Центр спортивной подготовки»

Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировал горнолыжницу Ярославу Попову за нарушение антидопинговых правил. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте организации.

Спортсменка была дисквалифицирована на один год после того, как в ее допинг-пробе был обнаружен туаминогептан. Она отстранена, начиная с даты вынесения решения, а именно с 28 мая 2025 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения — с 7 марта 2025 года.

Туаминогептан часто входит в состав назальных спреев, которые оказывают сосудосуживающие действие. Вещество включили в список запрещенных еще в 2009 году. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) относит его к классу стимуляторов и предупреждает, что слишком частое использование может быть опасным для сердечно-сосудистой системы.

Поповой 23 года. На чемпионате России в 2025 году она завоевала две награды: бронзу в гигантском слаломе, а также серебро в параллельном слаломе.

