«Спартак» разгромил «Пари НН»

Московский «Спартак» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 3:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Манфред Угальде и Жедсон Фернандеш, оформивший дубль.

«Газета.Ru» провела текстовую трансляцию события.

После этой победы в активе команды под руководством Деяна Станковича стало 18 очков, что позволяет располагаться на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородский клуб с активом в шесть баллов сохранил за собой предпоследнюю строчку в таблице РПЛ.

В следующем туре «Спартак» сыграет в дерби против ЦСКА. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Пари НН» в этот же день на чужом поле сыграет с «Сочи». Игра начнется в 14:15 мск.

