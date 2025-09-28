Футболист ЦСКА играет с переломом в матче с «Балтикой»

Игрок ЦСКА Мусаев играет со сломанным носом в матче с «Балтикой»

Футболист московского ЦСКА Тамерлан Мусаев играет со сломанным носом в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики». Об этом Sport24 рассказал главный врач армейцев Эдуард Безуглов.

Мусаев получил перелом в первом тайме матча против «Сочи» (3:1) 22 сентября, однако готовился игре с «Балтикой» в общей группе.

Мусаев вышел на матч с «Балтикой» с первых минут. Сейчас идет концовка первого тайма (0:0). «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

