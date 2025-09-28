В сборной России рассказали, кто хочет видеть российских лыжников на ОИ

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко предположил, что итальянцы хотят видеть российских лыжников на Олимпиаде 2026 года, передает Sport24.

«Не могу на 100% сказать, какие страны лояльны нашему возвращению. Но, на мой взгляд, одна из таких стран — Италия. Конечно, они заинтересованы в том, чтобы приехало больше туристов, в частности, из России», — сказал Бородавко.

В 2022 году после начала СВО России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее сообщалось о том, что FIS хотела вернуть российских лыжников на Кубок мира.