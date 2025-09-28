На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В сборной России рассказали, кто хочет видеть российских лыжников на ОИ

Тренер сборной РФ Бородавку: думаю, Италия хочет видеть нас на Олимпиаде
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко предположил, что итальянцы хотят видеть российских лыжников на Олимпиаде 2026 года, передает Sport24.

«Не могу на 100% сказать, какие страны лояльны нашему возвращению. Но, на мой взгляд, одна из таких стран — Италия. Конечно, они заинтересованы в том, чтобы приехало больше туристов, в частности, из России», — сказал Бородавко.

В 2022 году после начала СВО России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее сообщалось о том, что FIS хотела вернуть российских лыжников на Кубок мира.

