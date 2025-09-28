FIS хотела вернуть российских лыжников на Кубок мира, но отложила решение

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) хотела вернуть российских лыжников на Кубок мира, но решение было отложено из-за членов совета, передает «Чемпионат» со ссылкой на TV2.

«Совет расколот, что также показало заседание на этой неделе. Если соглашение не будет достигнуто, всё может решиться голосованием», — говорится в заявлении TV2.

В 2022 году после начала СВО России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Российские спортсмены отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января 2025 года глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее в Норвегии обвинили FIS в трусости из-за российских лыжников.