В Госдуме объяснили, почему конькобежка стала гендиректором Федерации фигурного катания

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Бажанова справится с задачами, которые будут перед ней стоять на посту генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Уверенность в этом в беседе с «Газетой.Ru» выразила знаменитая конькобежка, победительница Игр в Турине, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Светлана Бажанова — одна из тех олимпийских чемпионов, кто перешел в конькобежный спорт из фигурного катания. Кроме того, у нее дочь дошла до мастера спорта по фигурному катанию и тоже перешла в коньки, сейчас будет отбираться на Олимпиаду.

Она прекрасно знает и спортивные объекты, и систему, и все внутренние нюансы. У неё уже очень большой управленческий опыт, поэтому, думаю, никаких проблем у неё не возникнет.

Светлана, кстати, уже вторая конькобежка, которая становится руководителем другой федерации: Варвара Барышева является исполнительным директором Федерации гимнастики России. И она, между прочим, тоже в прошлом фигуристка.

ФФККР заявила о необходимости сосредоточиться на вопросах международной повестки? У Бажановой хорошие контакты с международной федерацией, ее там хорошо знают. У нее отличная база знакомств, так что, думаю, она со всем справится», — заявила Журова.

