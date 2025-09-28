Костомаров о допуске российских фигуристов на ОИ: позитивная динамика наблюдается

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров заявил о положительной динамике для российских фигуристов, передает Sport24.

«Фигуристов от нас немного поедет на Игры. Какая-то позитивная динамика наблюдается. Очень медленно, но все-таки есть прогресс. Теннисисты имеют возможность выступать везде, пловцы выступают на чемпионате мира, а фигуристов почему-то только двоих допустили», — сказал Костомаров.

20 декабря 2024 года ISU разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 прошел в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступали только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые вышли на Игры с первого места. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числились запасными.

