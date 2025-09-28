Российский фигурист о своей машине: 510 лошадей свои эмоции проносит

Фигурист Дикиджи о своей машине: 510 лошадей свои эмоции проносит

Действующий чемпион России в мужском одиночном катании Владислав Дикиджи рассказал, что находится в восторге от своей машины, передает Sport24.

«Машина суперская. Мне очень нравится! 510 лошадей! Свои эмоции проносит. Я уже понимаю, сколько может стоит обслуживание — шины, ТО. Придется попахать», — сказал Дикиджи.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 прошел в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступали только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые вышли на Игры с первого места. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числились запасными.

Ранее сообщалось о том, что российская фигуристка была готова заменить Петросян в отборе к Олимпиаде.