Атлет сдвинул с места зубами 700-тонный корабль и попал на видео

Египетский спортсмен Махрус сдвинул с места зубами 700-тонный корабль
true
true
true

Египетский спортсмен Ашраф Махрус сдвинул с места зубами 700-тонный корабль, сообщает Telegram-канал «Говорит Москва» со ссылкой на Associated Press.

Махрус сначала протащил корабль, а потом, чтобы подтвердить свое достижение, стянул два судна весом около 1150 тонн. Теперь атлет собирается отправить видео и фотографии в Книгу рекордов Гиннеса для оценки.

Махрус установил свое достижение на берегу Красного моря в Хургаде.

В марте 2025 года иранская спортсменка Гути Мусави установила мировой рекорд в силовом экстриме.

Мусави, представляющая город Тебриз, сдвинула с места 18-тонный самолет. По ее словам, для установления данного достижения она тренировалась несколько лет.

«Если вы посмотрите на мои руки, вы увидите, сколько усилий я приложила для достижения этой цели», — заявила Мусави.

Ранее россиянин сдвинул с места корабль весом более двух тысяч тонн.

