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В Иране женщина сдвинула с места 18-тонный самолет

В Иране спортсменка Мусави установила рекорд, сдвинув с места 18-тонный самолет
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Максим Блинов/РИА Новости

Иранская спортсменка Гути Мусави установила мировой рекорд в силовом экстриме. Об этом сообщает Mehr.

Мусави, представляющая город Тебриз, сдвинула с места 18-тонный самолет. По ее словам, для установления данного достижения она тренировалась несколько лет.

«Если вы посмотрите на мои руки, вы увидите, сколько усилий я приложила для достижения этой цели», — заявила Мусави.

В 2022 году Мусави смогла сдвинуть с места многотонный грузовик.

Российские тяжелоатлеты не принимают участия в интернациональных турнирах с конца февраля 2022 года, когда Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Магомед Анкалаев и Алекс Перейра провели битву взглядов.

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