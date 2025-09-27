На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Локомотив» призвали играть с позиции силы

Экс-президент «Локомотива» Наумов: команде пора играть с позиции силы
ФК «Локомотив» Москва

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на победу клуба в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) над казанским «Рубином», отметив, что команде пора играть с позиции силы, передает «Советский спорт».

«Локомотиву» пора играть с позиции силы, как это делает тот же «Краснодар». Когда ты играешь с соперником ниже своего уровня, нужно больше давить», — сказал Наумов.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Дмитрий Баринов. Он отличился на 78-й минуте. Баринов пробил с 25 метров, вратарь «Рубина» Евгений Ставер выпустил мяч из рук и игровой снаряд закатился в ворота.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» идет на первом месте, имея в активе 20 баллов. «Рубин» расположился на шестой строчке, имея в активе 15 баллов.

Ранее российский тренер назвал клуб, который можно назвать народной командой.

Футбол. Чемпионат России
