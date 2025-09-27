Российская звезда НХЛ лечится от глазной инфекции

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Кирилл Капризов лечится от глазной инфекции. Об этом в своих соцсетях рассказал журналист Майкл Руссо.

«У Капризова глазная инфекция. Он принимает антибиотики», — написал Руссо.

«Миннесота» выбрала Капризова на драфте НХЛ в 2015 году, а в 2021 году российский хоккеист дебютировал в Национальной хоккейной лиге. По итогам сезона получил награду «Колдер Трофи» как лучший новичок. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 319 матчей, набрав 386 (185+201) очков.

«Миннесота» в сезоне-2024/25 завершила выступление в первом раунде Кубка Стэнли, проиграв серию «Вегас Голден Найтс». Хоккеист принял участие во всех шести матчах серии и записал на свой счет девять очков — пять заброшенных шайб и четыре результативные передачи. В заключительном матче серии Капризов не сумел отличиться результативными действиями.

Свой первый матч в новом сезоне НХЛ «Миннесота» проведет 10 октября против «Сент-Луиса».

