«Краснодар» не смог обыграть «Ростов» и потерял единоличное лидерство в РПЛ

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом».

Встреча, которая состоялась в Ростове, завершилась со счетом 0:0.

В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» делит первую строчку с «Локомотивом», набрав 20 очков. На третьем месте идет московский ЦСКА, набрав 18 баллов. «Ростов» идет на 11 месте, набрав десять очков.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

