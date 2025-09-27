Грубая ошибка вратаря «Рубина» принесла «Локомотиву» лидерство в турнирной таблице РПЛ

Московский «Локомотив» обыграл казанский «Рубин» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Дмитрий Баринов. Он отличился на 78-й минуте. Баринов пробил с 25 метров, вратарь «Рубина» Евгений Ставер выпустил мяч из рук и игровой снаряд закатился в ворота.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» идет на первом месте, имея в активе 20 баллов. «Рубин» расположился на шестой строчке, имея в активе 15 баллов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

