Гуменник рассказал, сколько четверных прыжков он готовит к Олимпиаде

Двукратный призер чемпионата России, двукратный победитель финала Гран-при России Петр Гуменник рассказал, что к Олимпийским играм 2026 года он готовит пять четверных прыжков, передает Sport24.

«Я готовлю пять четверных к Олимпиаде, поэтому решил, что надо тренировать этот контент. На тренировках получается довольно часто, но на соревнованиях есть еще фактор волнения», — сказал Гуменник.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 прошел в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступали только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые вышли на Игры с первого места. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числились запасными

