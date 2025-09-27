В Санкт-Петербурге почтили память комментатора Гришина

Память комментатора Александра Гришина почтили перед началом контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Матч ТВ».

«Он умел говорить об этом виде спорта так, что невозможно было не увлечься. Он любил фигурное катание и делился этой любовью со всеми зрителями. Для нас он навсегда останется частью команды и навсегда войдет в историю этого вида спорта», — сказал ведущий мероприятия Алексей Ягудин.

Гришина не стало 5 августа, он попал под электричку.

Гришин известен своей работой на соревнованиях по фигурному катанию. Он работал на Первом канале и освещал главные турниры в фигурном катании. Он работал практически на всех значимых соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Комментатор родился 26 июня 1978 года. Он окончил Московский государственный технологический университет «МАМИ» по специальности «Технология и автоматизация машиностроения». С 2002 по 2004 год Гришин работал на телеканале «7ТВ», а с 2004 по 2015 год был комментатором на телеканале «Спорт» («Россия-2»), с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ».

