«Сама на себя давила»: 18-летняя Андреева о внимании

Теннисистка Андреева: у меня не было проблем с вниманием, я сама на себя давила

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева на пресс-конференции призналась, что учится быть добрее к себе самой, и отметила, что ей стало проще справляться с давлением.

«Честно говоря, у меня не было проблем с вниманием, которое я получала. Я скорее сама на себя давила, а не люди вокруг. Я сама ожидала от себя большего. Сейчас я учусь быть к себе быть добрее и мягче, давать себе время, не судить себя слишком быстро и строго», — поделилась спортсменка.

27 сентября Андреева вышла в третий круг турнира серии WTA-1000 в Пекине, одержав победу над представительницей Китая Чжу Линь, которая занимает 253-е место в мировом рейтинге. Встреча, которая продолжалась 1 час 19 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 6:2.

В третьем круге Андреева сразится с представительницей Испании Джессикой Бузас Манейро, занимающей 48-ю строчку в рейтинге WTA, которая обыграла украинку Даяну Ястремскую.

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница пяти турниров WTA (из них три в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее теннисист Даниил Медведев объяснил свои срывы на корте.