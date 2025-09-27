18-летняя Андреева с разгрома стартовала на престижном турнире в Пекине

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, идущая на пятой строчке рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Пекине, Китай.

В матче второго круга российская спортсменка одержала победу над представительницей Китая Чжу Линь, которая занимает 253-е место в мировом рейтинге. Встреча, которая продолжалась 1 час 19 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 6:2.

Андреева один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Чжу Линь не выполнила ни одного эйса при отсутствии двойных ошибок и выиграла свой единственный заработанный брейк-пойнт за матч.

В третьем круге Андреева сразится с представительницей Испании Джессикой Бузас Манейро, занимающей 48-ю строчку в рейтинге WTA, которая обыграла украинку Даяну Ястремскую.

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница пяти турниров WTA (из них три в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

