Папе Римскому подарили руль от «Феррари», это попало на видео

Глава «Феррари» встретился с папой Римским и подарил ему руль от болида Леклера
Председатель совета директоров «Феррари» и концерна Stellantis Джон Элканн провел встречу с папой Римским Львом XIV. Об этом пишет Romereports.

Во время встречи Элканн подарил понтифику руль от болида пилота «Скудерии» монегаска Шарля Леклера, отметив, что тот действительно использовался гонщиком во время Гран-при «Формулы-1».

Леклер выступает в «Феррари» с 2019 года. Он — вице-чемпион сезона 2022 года, а ранее — чемпион серии GP3 2016 года и «Формулы-2» 2017 года. В текущем сезоне занимает пятое место в личном зачете «Формулы-1», имея на своем счету 165 очков. Последняя гонка — Гран-при в Азербайджане — сложилась для пилота из Монако неудачно. В квалификации он разбил свой болид и занял только десятую позицию. В самой гонке ему удалось подняться на девятое место. В текущем сезоне Леклеру не удалось выиграть ни одного этапа Гран-при.

Вместе с ним в «Феррари» выступает семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, который перешел в команду в 2025 году.

