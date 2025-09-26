На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появились результаты голосования на «Золотой мяч» — 2025

Опубликованы результаты голосования на «Золотой мяч» — 2025
true
true
true
close
ballondor/X

Пресс-служба официального аккаунта «Золотого мяча» в социальной сети X опубликовала результаты голосования на эту награду по итогам минувшего сезона.

Награду выиграл французский футболист парижского «ПСЖ» Усман Дембеле, который набрал 1380 очков. На второй строчке расположился вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, заработавший 1059 очков. Замкнул тройку лидеров с 703 очками полузащитник «ПСЖ» Витинья.

Дембеле выиграл «Золотой мяч» впервые.

В составе парижского клуба Дембеле выиграл пять трофеев за последнее время: чемпионат Франции, Кубок страны, Суперкубок, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также дошел до финала клубного чемпионата мира. В Лиге наций сборная Франции с Дембеле в составе стала обладательницей бронзовых медалей, обыграв в матче за третье место национальную команду Германии.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

Ранее в России оценили нового обладателя «Золотого мяча».

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами